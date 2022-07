Célébration d’un anniversaire au sein du Parlement: la députée Salwa Demnati se défend

La célébration de l’anniversaire de Salwa Demnati, Union socialiste des forces populaires, au sein même de l’Hémicycle, n’a pas manqué, comme on pouvait aisément le deviner, de susciter une grande polémique sur les réseaux sociaux.

De son côté, la députée du parti de la Rose a assuré à Le Site info qu’elle n’était nullement au courant de cette initiative et qu’elle a été fort surprise au moment de la présentation du gâteau d’anniversaire par l’une de ses collègues, au restaurant du Parlement.

Salwa Demnati a précisé qu’après avoir assisté à la réunion de la Commission des Finances et du Développement économique, elle s’est rendue au restaurant. Et après le déjeuner, elle a été surprise par sa collègue portant un gâteau, en célébration de son anniversaire. Et d’ajouter que ladite collègue s’est comportée en toute spontanéité à cette occasion.

Si elle avait été mise au courant, elle n’aurait pas permis une telle initiative, a tenu à préciser la députée USFPiste, car l’Institution parlementaire a un règlement intérieur propre. En sus, si elle avait voulu célébrer son anniversaire, elle l’aurait fait chez elle, avec son époux et ses enfants, a-t-elle poursuivi.

Par ailleurs, Salwa Demnati a catégoriquement démenti qu’elle ait été l’instigatrice de cette célébration au sein de l’Hémicycle, comme l’ont prétendu les rumeurs fallacieuses sur les réseaux sociaux, réitérant que cette initiative a constitué une surprise pour elle.

Dans tous les cas, il est important de noter que cette célébration d’anniversaire au Parlement a suscité de nombreuses critiques acerbes sur la Toile marocaine!

L.A.