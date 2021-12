Ce qu’il faut faire en cas de détection de cas d’Omicron au Maroc

Interrogations mêlées d’une grande inquiétude légitime, surtout suite à la décision des autorités marocaines de suspendre les liaisons terrestres, maritimes et aériennes, et crainte de détecter ce variant au Maroc,

A ce propos, le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, membre du Comité technique et scientifique, a déclaré à Le Site info qu’au cas où l’on enregistrerait un premier cas de contamination par le variant Omicron, il faudrait recenser les personnes contacts pour connaître exactement le nombre de cas contaminés.

Pr Moulay Mustapha Ennaji a également tenu à préciser qu’ un seul cas de contamination détecté au Maroc est susceptible d’obliger le Comité national technique et scientifique à recommander le renforcement des mesures restrictives de l’état d’urgence dans le but d’endiguer la propagation et la transmission du variant Omicron.

De même que le virologue n’a pas manqué, dans sa déclaration à Le Site info, de vivement saluer la décision du gouvernement de fermer les frontières afin de préserver le Royaume de ce nouveau variant qui constitue un risque très élevé et se propage rapidement.

Larbi Alaoui