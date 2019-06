Ce qui va changer au port de Casablanca

Le comité local de sureté du port de Casablanca a entrepris plusieurs mesures en vue d’organiser et de fluidifier le passage des marchandises audit port, selon l’Agence nationale des Ports (ANP).

Il s’agit du renforcement du travail continu 24/24H, l’optimisation de l’organisation des flux et des files d’attente des camions à l’intérieur du port, l’assistance technique continue au niveau des scanners pour éviter toute interruption ou retard lors du passage aux scanners, l’affectation supplémentaire de moyens humains pour une gestion optimale des flux et la sensibilisation de toutes les parties prenantes sur la nécessité de respecter les dispositions entreprises, précise l’ANP dans un communiqué. Ces mesures restent bien évidement accompagnées par d’autres projets engagés par l’ANP qui s’inscrivent dans l’objectif de simplification et d’amélioration continue de la qualité de service rendu aux usagers du port, souligne la même source.

En outre, l’ANP continue ses efforts en matière de renforcement des équipements dédiés au contrôle des marchandises par la mise en place d’un 5ème scanner à double foyer dont les travaux de mise en place sont en cours de réalisation, fait savoir le communiqué. A cet effet, l’ANP invite les usagers du port à collaborer et à programmer leurs opérations d’entrées/sorties des marchandises au port durant les différentes plages horaires de la journée (24/24 H) et contribuer activement pour la concrétisation des différentes actions menées par la communauté portuaire.

Le comité local de sureté du port de Casablanca est constitué de l’ANP, l’Administration des impôts indirects (ADII), la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la Gendarmerie Royale, la Protection Civile et du District du Port.

S.L. (avec MAP)