Ce qui s’est réellement passé dans les environs de Tétouan

Mercredi matin, un feu de forêt s’est déclaré dans les environs de Tétouan. Plusieurs hectares ont été ravagés, dont 40% d’arbres et de végétation, indique une source bien informée à Le Site info.

Heureusement qu’aucun blessé n’est à déplorer et que l’incendie a été vite circonscrit. Néanmoins, son origine demeure incertaine. Acte de pyromane ou feu de broussailles dû à la chaleur estivale? Les automobilistes qui passaient par les environs ont été surpris et inquiets en assistant à ce triste spectacle. Selon nos sources, il s’agirait plutôt d’un feu causé par la chaleur de ce mois de juillet.

Les éléments de la protection civile, des sapeurs-pompiers, des forces auxiliaires et des Eaux et forêts, ont été déployés sur les lieux. Le Wali de la région et les gendarmes se sont également rendus sur place. Et une enquête a été diligentée en vue de déterminer les causes et les circonstances exactes de cet incendie ravageur.

N.K