Ce qui s’est passé sur l’autoroute Marrakech-Agadir (VIDÉO)

Un accident impliquant deux camions s’est produit ce jeudi matin, sur la route reliant Marrakech à Agadir, au niveau de la commune d’Argana, indique une source bien informée à Le Site info.

L’un des poids-lourd, transportant des produits en plastique, a aussitôt pris feu. Le chauffeur a été légèrement blessé à la tête et a été évacué à l’hôpital le plus proche pour recevoir les soins nécessaires.

Alertés, les pompiers se sont rendus sur les lieux du drame pour prendre les choses en main. Les services de la gendarmerie royale, de leur côté, ont établi un périmètre de sécurité et la circulation a été coupée pendant l’intervention. Une enquête a été ouverte pour déterminer et les causes et les circonstances exactes de cet accident.

N.K