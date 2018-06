Ce qui s’est passé lundi soir dans un café à Tanger

Elle a eu chaud et l'a pu échappé belle! Et ce, grâce à l'intervention efficace des forces de l'ordre.

Le mis en cause, qui était dans un état de forte agitation à cause de la drogue, a été évacué à l’hôpital avant qu’il ne soit placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN.