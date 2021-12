Ce qui s’est passé ce vendredi sur la corniche de Rabat (PHOTOS)

Un camion s’est renversé, ce vendredi matin à la corniche de Rabat, suscitant la panique des usagers de la route.

Selon une source de Le Site info, le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule avant que l’accident ne se produise, précisant que le trafic a été perturbé.

La même source ajoute que l’accident n’a, heureusement, causé aucune perte humaine. De leur côté, les éléments de la sûreté nationale et de la protection civile ont œuvré afin de dégager la route pour la reprise de la circulation. Par la suite, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les causes et les circonstances de l’accident.

M.F.