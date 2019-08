Ce qui s’est passé ce vendredi à Fès (DGSN)

Les éléments de la police relevant de la préfecture de police de Fès ont arrêté vendredi à l’aube un individu âgé de 22 ans pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente et vol avec violence d’un véhicule, ainsi que dans un accident de la circulation ayant causé des blessures.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect était entré en altercation avec un autre individu en raison de leur état d’ébriété et d’anciens différends qui s’est développée en un échange de coups et blessures à l’aide de l’arme blanche, ce qui a causé une infirmité permanente à la victime, alors que le prévenu a été blessé, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que ce dernier a, par la suite, volé un taxi et l’a conduit causant un accident de la circulation, faisant de légers dégâts matériels à deux véhicules et un blessé léger.

Le mis en cause a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, ajoute la même source, notant que la victime a été placée sous surveillance médicale à l’hôpital pour déterminer les motifs et mobiles de cette agression criminelle, et élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.

S.L. (avec MAP)