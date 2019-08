Ce qui s’est passé ce samedi matin sur l’autoroute Casa-Marrakech (VIDEO)

C’est un voyage qu’ils n’oublieront pas de sitôt, à quelques jours de l’Aïd al-Adha. Les usagers de l’autoroute Casa-Marrakech ont eu une bien mauvaise surprise, ce samedi matin. Des bouchons monstres se sont formés sur ce tronçon autoroutier -en raison de travaux-, notamment au niveau des aires de péage.

Une situation qui a suscité la colère de bon nombre de voyageurs. Plusieurs d’entre eux n’ont pas manqué d’exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux, déplorant au passage le manque de signalétique.

Pour rappel, dans un communiqué parvenu à Le Site info, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informait ses clients que l’ensemble du réseau autoroutier allait connaître un trafic important à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Les vendredi et samedi 9 et 10 août 2019 entre 15h00 et 22h00 (période de départ) et le mercredi 14 août 2019, entre 18h et 22h (période de retour des vacances de l’Aïd), avait précisé ADM.

“Afin de pallier efficacement à la hausse du trafic durant cette période, ADM a déployé tout une série de mesures, dont notamment l’arrêt de tous les chantiers en cours, à l’exception de la section située au point kilométrique 81 du tronçon autoroutier Settat – Oued Oum Rbia, où la déviation prévue à cet endroit, et qui s’étale sur 4 km, sera maintenue en raison de la nature des travaux de renforcement réalisés sur ce tronçon”, indiquait le communiqué.

