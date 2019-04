Ce qui s’est passé ce samedi après-midi sur l’autoroute Casa-Rabat

C’est un voyage qu’ils n’oublieront pas de sitôt. Les usagers de l’autoroute Casa-Rabat ont eu une bien mauvaise surprise, ce samedi après-midi, au niveau du péage de Bouznika: file d’attente interminable, carambolages et accrochages.

“La circulation devenait de plus en plus infernale entre l’aire de repos et le péage. Un embouteillage monstre s’est formé, causant des carambolages. Des voitures roulaient sur la bande d’arrêt d’urgence, ce qui a rendu la situation encore plus compliquée”, a indiqué une source à Le Site Info. Au final, il a fallu plus de 3 heures de route pour arriver à Rabat.

La raison derrière le congestionnement de ce tronçon autoroutier est le grand nombre de supporters wydadis qui se rendaient ce samedi à Rabat pour assister à la rencontre ayant opposé le WAC à Horory Athlétic Club, dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des Champions africaine. Un match qui était prévu à partir de 20h00 (GMT+1).

“Des supporters wydadis en ont profité pour exhiber des drapeaux du club”, précise notre source.

Rappelons par ailleurs qu’après avoir concédé un nul vierge à l’aller (0-0), le Wydad de Casablanca a écrasé (5-0) le club guinéen samedi, au complexe Moulay Abdellah de Rabat, en match comptant pour les quarts de finale retour de la LdC africaine.

Une victoire qui a permis aux hommes de Faouzi Benzarti de décrocher leur place pour le dernier carré de la compétition. Le retour des supporters a été moins difficile entre Rabat et Casa…mais encore plus euphorique.

S.L.