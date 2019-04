Ce qui s’est passé ce samedi à Fès (DGSN)

Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a arrêté, samedi matin sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les mis en cause, âgés de 29 et 31 ans, ont été arrêtés une fois arrivés à une ville du Nord du Royaume. Ils étaient en possession de 2443 comprimés d’ecstasy, de trois téléphones portables et d’une somme d’argent qui pourrait provenir du trafic de drogue, indique le communiqué.

Les deux individus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches et les investigations se poursuivent pour déterminer les autres complices dans cette activité criminelle.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires continues menées par les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes.

S.L. (avec MAP)