Ce qui s’est passé ce samedi à El Jadida (DGSN)

Le service provincial de la police judiciaire d’El Jadida a arrêté, samedi matin, six individus dont trois mineurs, pour leur implication présumée dans une affaire de vol, d’échange de violences et d’atteinte aux biens d’autrui, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les six mis en cause ont été appréhendés suite à une rixe ayant éclaté entre eux dans un quartier à El Jadida et qui a dégénéré en échange de violences à l’aide d’armes blanches suivis de vol et de jets de pierres, précise la DGSN dans un communiqué, notant que les vitres de dix voitures et véhicules particuliers ont été brisées, dont un bus de transport en commun.

Les suspects mineurs ont été placés sous surveillance tandis que les mis en cause majeurs ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés et d’appréhender les éventuels suspects impliqués dans cette affaire, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)