Ce qui s’est passé ce lundi à Mehdia (DGSN)

Les éléments de la Brigade de la police judiciaire de Mehdia (ville de Kénitra) ont réussi, lors des premières heures de la journée du lundi, de mettre en échec une opération de migration illégale et d’interpeller trois personnes, dont une femme et un individu aux antécédents judiciaires, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans l’organisation de la migration illégale et la traite des êtres humains.

Les mis en cause, âgés entre 31 et 33 ans, ont été interpellés lors d’une opération sécuritaire menée dans le quartier de la Kasbah de Mehdia, pour leur implication présumée dans l’organisation d’une opération de migration illégale par voies maritimes au profit de 11 candidats à l’émigration clandestine dont deux mineurs, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La perquisition réalisée dans le cadre de cette affaire a permis la saisie d’armes blanches, dans le véhicule transportant les trois mis en cause ainsi qu’en possession de certains candidats à l’émigration clandestine, de même que des sommes d’argent en monnaie nationale et en euro, soupçonnées provenir de cette activité criminelle, ajoute la même source.

Les trois suspects ainsi que trois candidats à l’émigration clandestine ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire ainsi que les ramifications internationales de ce réseau criminel.

Une enquête préliminaire a été ouverte à l’encontre des autres candidats à l’émigration clandestine, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)