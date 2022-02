Ce qui s’est passé ce jeudi au port de Fnideq (DGSN)

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan, en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de surveillance du territoire national, ont interpellé jeudi matin l’auteur principal présumé d’une tentative de trafic de 27.975 comprimés psychotropes à bord d’une embarcation de pêche artisanale.

Les services de la police de Fnideq avaient saisi, mardi dernier, cette quantité de psychotropes à bord d’une embarcation de pêche artisanale à son accostage au port de pêche de la ville en provenance de Sebta, rappelle un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les recherches et investigations menées ont permis d’identifier et d’interpeller jeudi matin le mis en cause principal dans cette affaire, indique la même source, précisant que les perquisitions effectuées au domicile du prévenu ont conduit à la saisie d’une quantité supplémentaire de drogue, composée de 3,3 kg de cocaïne, 600 grammes de chira, et d’une somme de 150.000 DH, soupçonnée de provenir du trafic de drogue et de psychotropes.

Les investigations en cours dans cette affaire ont permis d’identifier « le marin » qui, soupçonné d’avoir transporté les psychotropes à bord de l’embarcation de pêche, a été interpellé à Tanger et remis à la police judiciaire de Tétouan, la partie chargée de l’enquête.

Les deux prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire en cours sous la supervision du parquet compétent, en vue de démêler les écheveaux de cette affaire, et de déterminer l’origine, les circonstances et les circuits de trafic des drogues et des psychotropes saisis, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)