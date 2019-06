Ce qui s’est passé au port de Dakhla samedi dernier

Deux individus se sont introduits, samedi dernier, au port de la ville de Dakhla et ont cassé les vitres de six voitures pour voler ce qu’il y avait comme objets à l’intérieur.

Selon une source sécuritaire, les autorités compétentes ont diligenté une enquête dans le but d’identifier et d’interpeller les mis en cause.

Mission accomplie puisque les forces de l’ordre ont réussi à mettre la main sur l’un des voleurs après lui avoir tendu un piège. Son acolyte a également été interpellé aux alentours du boulevard Mohammed Fadel Semlali.

Les deux malfaiteurs ont été placés en garde à vue, ajoute la même source, pour complément d’enquête sur cette affaire.

K.Z.

