Ce que risque “le chasseur de voyantes”

“Ce qu’il a fait est dangereux et inadmissible parce que ces comportements encouragent la culture de la prévention du vice. Certaines personnes s’érigent en défenseurs de la vertu et tentent d’instaurer leur propre loi dans la société”, a-t-il regretté, ajoutant que Redouane oblige ces femmes à montrer leurs visages. “C’est une véritable agression physique parce qu’il les forces à s’afficher malgré leur refus”, a-t-il précisé.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK