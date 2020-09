Ce que risque l’assassin du petit Adnane d’après une avocate (VIDEO)

Depuis quelques jours, le Maroc est secoué par le meurtre du petit Adnane, à Tanger. L’enfant de 11 ans avait été porté disparu avant d’être retrouvé mort et enterré près de son domicile.

Son kidnappeur-violeur et tueur, 24 ans et employé dans la zone industrielle, a été arrêté vendredi dernier par la police judiciaire de Tanger. Il avait emmené l’enfant dans un appartement qu’il louait à Bni Makada, l’a agressé sexuellement et commis l’homicide volontaire, au même jour et à la même heure, avant de procéder à son enterrement aux alentours de son domicile.

Au micro de Le Site Info, l’avocate et militante des droits de l’Homme, Me Meriem Jamal Idrissi, s’est exprimée sur cette terrible affaire.

D’après Me Jamal Idrissi, le présumé coupable encourt la peine de mort, selon le code pénal marocain. « L’affaire n’est qu’à ses débuts et n’a pas encore révélé tous ses secrets. À ce stade, l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée », a-t-elle déclaré.

À noter que le meurtrier présumé de l’enfant Adnane Bouchouf a passé, lundi, sa première nuit en prison après avoir été déféré devant le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Tanger, et ce après la fin de l’enquête préliminaire et l’écoulement du délai de la garde à vue.

M.S.