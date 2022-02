Ce que préconise un conseiller communal après la tragédie de Rayan

Un membre du Conseil communal de la ville de Salé a lancé un appel aux citoyens, leur demandant d’alerter les autorités de tout fait qui risque de constituer un danger sur leur sécurité et leur vie et éviter, ainsi, tout scénario semblable qui a causé le décès de Rayan.

Dans une longue publication, via sa page officielle Facebook, Abdellatif Soudou a écrit: « Afin qu’un autre Rayan, ou un autre enfant, ne puisse connaître le même triste sort, au fond d’un puits ou d’une autre crevasse, j’implore les jeunes des quatre coins du Royaume et des Marocains, en général, d’alerter de tous les faits qui constituent un réel danger sur les citoyens et, en particulier, sur les enfants, et d’en avertir qui de droit ».

Et de poursuivre qu’il pourrait s’agir d’un trou ou d’une bouche d’égout mal fermée ou ouverte. Comme cela pourrait être le cas d’un poteau électrique dont les fils sont à découvert ou même sur le point de tomber. Le membre du Conseil communal de Salé cite encore d’autres dangers potentiels, tels qu’un chantier de travaux non surveillé ou des canalisations d’eau mal installées.

Abdellatif Soudou préconise donc que dans tels cas, il est du devoir de chacun d’en aviser les autorités ou l’entreprise responsable de ce dysfonctionnement dangereux. « C’est notre responsabilité à tous en ce qui concerne l’éducation de la protection avant de recourir aux opérations de sauvetage », a-t-il prévenu.

Larbi Alaoui