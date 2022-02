Ce que pensent les Oujdis de la Saint-Valentin (micro-trottoir)

De nombreux Marocains pensent que la célébration de la Saint Valentin, « fête de l’amour », le 14 février de chaque année, est « étrangère » à nos us et coutumes de marocains musulmans. Pour eux, les seules fêtes, religieuses, à célébrer sont Aid Al-Fitr et Aid Al-Adha!

Cependant, un jeune homme de la ville d’Oujda pense ne voir aucun inconvénient à fêter la Saint Valentin, mais que ce soit l’occasion d’exprimer uniquement son amour à ses parents, à son épouse et à ses enfants.

Alors que de son côté, une jeune fille de la même ville affirme que l’on doit son amour à Dieu, à sa famille et à ses proches. Elle a aussi souligné qu’il y a « plusieurs sortes d’amours »!

M.R.