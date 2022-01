Fermeture des établissements scolaires? Ce qu’en pensent les Marocains (VIDEO)

De nombreux citoyens pensent que la fermeture d’établissements scolaires, à cause de la détection de cas confirmés de la covid-19 et de ses nouvelles souches, dont le variant Omicron, est « une mesure normale et indispensable ».

Parmi les témoignages recueillis par Le Site info, l’un des élèves, ayant contracté la maladie, a une pensée émue pour ses autres camarades qui pourraient être dans son cas et exprime ses craintes quant à une catastrophe sanitaire annoncée. « Nous sommes pour la fermeture des établissements scolaires et sommes devant une situation de légitime défense de la vie contre la pandémie », a-t-il souligné.

Un autre apprenant a renchéri en précisant qu’il est nécessaire de prendre les mesures nécessaires de précaution et de vigilance en décidant la fermeture des écoles, collèges et lycées. Mais il a aussi pensé aux parents et tuteurs dont l’inquiétude est grande concernant l’avenir des études de leurs enfants.

« Nous devrions redoubler d’efforts et la pandémie ne doit pas être un prétexte suffisant pour l’école d’accomplir pleinement sa mission d’enseignement et d’éducation et, ainsi, priver les apprenants de leurs droits à l’enseignement », pense un autre citoyen.

