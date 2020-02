Ce que pense Nouamane Lahlou de Dounia Batma et Saad Lamjarred (VIDEO)

Nouamane Lahlou a été invité à l’émission «Bidoun Loughat Khachab» de Redouane Erramdani, diffusée sur Med Radio. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le chanteur n’a pas été tendre avec les jeunes artistes marocains.

Nouamane Lahlou a parlé de Saad Lamjarred et assuré qu’il ne le sent pas marocain. «Je n’arrive pas à sentir sa marocanité. Ce qui est certain, c’est que Saad Lamjarred est un phénomène international parce que Dieu lui a donné un pouvoir qui lui a permis d’atteindre le sommet. Il a réalisé ce qu’aucun artiste arabe n’a pu faire», a expliqué Lahlou.

Nouamane a également loué la voix de Dounia Batma et assuré que personne ne peut contester son talent. «Si j’avais géré Dounia Batma, j’aurais fait d’elle une autre personne», a souligné le chanteur.

N.M.