Ce que l’on sait sur la saison 2 du feuilleton « L’Maktoub »

Les créateurs du feuilleton marocain « L’Maktoub », qui a réalisé un succès considérable lors du dernier mois sacré de Ramadan, ont présenté une demande à la chaîne nationale de Ain Sebaâ où ils explicitent leur vision de la saison 2, dudit feuilleton.

Dans ce cadre, et dans un entretien exclusif accordé à notre magazine « Ralia », la scénariste et actrice marocaine, Fatine El Youssoufi, a réitéré cette information en confirmant la demande des créateurs de « L’Maktoub », parmi celles dont 2M a lancé l’annonce.

Et d’ajouter que l’on n’attend que la réponse positive de la chaîne afin de mettre la dernière touche aux épisodes de la saison 2 du feuilleton qui, on le rappelle, a fat un véritable tabac auprès des téléspectateurs. Fatine El Youssoufi a également souligné: « Pour l’heure, nous attendons encore l’annonce officielle des résultats, via le site des offres de la deuxième chaîne nationale ».

Pour rappel, le feuilleton « L’Maktoub », dont les épisodes ont été quotidiennement diffusés sur 2M, a pleinement réussi à séduire les téléspectateurs et a récolté un large écho positif auprès du public marocain, particulièrement lorsqu’il est parvenu à battre des records d’audience impressionnants pendant le dernier mois de Ramadan.

L.A