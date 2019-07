Ce qu’a voulu dire Asmaa Lamnawar via Instagram

La chanteuse Asmaa Lamnawar, via son compte Instagram, avait fait état de l’obtention de la nationalité marocaine octroyée à son fils Adam. Dans sa publication, illustrée par une photo d’elle en compagnie de son fils, elle a adressé ses vibrants remerciements au roi Mohammed VI et lui a exprimé sa grande gratitude pour cette naturalisation.

Mais Yassine Lamnawar, dans une déclaration au magazine Ghalia, affirme qu’il s’agit d’un quiproquo. Pour le frère de la chanteuse et son agent artistique, “le public et les fans d’Asmaa Lamnawar ont (un peu) mal compris la publication de celle-ci”(sic). Laquelle publication se trouve dans le numéro Femmes du Maroc, consacré à la commémoration de vingt ans de règne du Souverain.

Toujours selon son frère, la chanteuse a été conviée par le magazine féminin à s’exprimer sur les projets de développement réalisés en ces deux décennies de règne. Et Asmaa Lanawar avait mis en exergue la mesure royale, en 2005, à l’occasion du 6ème anniversaire du roi Mohammed VI sur le Trône Alaouite. Cette mesure, comme tout le monde le sait et l’avait appréhendée à sa juste valeur, consiste à octroyer la nationalité marocaine aux enfants de mères marocaines.

Et c’est pour cela que la chanteuse a tenu à réitérer son immense gratitude au Souverain ayant rendu heureuses de nombreuses Marocaines.

De même, ajoute Yassine Lamnawar, la publication de sa soeur, via son compte Intagram, comporte un extrait du discours royal où le roi Mohammed VI avait annoncé cette mesure d’octroyer la nationalité marocaine aux enfants de mères marocaines.

Quiproquo? On le veut bien! Mais où réside-t-il? Chez le public et les fans qui ont “mal compris”? Ou plutôt, dans la publication de la chanteuse, dont les propos étaient mal exprimés par leur auteure?

Larbi Alaoui