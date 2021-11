Ce qu’a gagné la youtubeuse « Mi Naima » après ses vidéos polémiques

La youtubeuse marocaine connue sous le nom de « Mi Naima » a suscité dernièrement la colère d’un grand nombre de Marocains, suite à des propos jugés déplacés.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, Mi Naima a adressé un message à ses abonnées, souhaitant que ceux qui cliquent sur le bouton « dislike » dans ses vidéos soient atteints de cancer.

Suite à la polémique suscitée par cette vidéo, les internautes marocains ont lancé une campagne de signalement contre « Mi Naima », pour fermer sa chaîne YouTube, estimant qu’elle ne respecte pas ses abonnées qui suivent son contenu depuis plus de deux ans.

Pour rectifier le tir et préserver sa chaîne, la youtubeuse a supprimé la première vidéo en a publié une autre, pour s’excuser auprès des Marocains, les exhortant à mettre fin à leur campagne qui risque de la priver de sa chaîne et de ses revenus mensuels.

Le paradoxe est que cette polémique et cette campagne ont contribué à booster la popularité de sa chaîne. En effet, via leur campagne sur les réseaux sociaux, les détracteurs de « Mi Naima » lui ont indirectement fait gagner 1 300 dollars, soit 12.000 dirhams. La vidéo de ses excuses a atteint, d’ailleurs, plus de 706.000 vues.

