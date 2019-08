Ce qu’a dit l’Émir du Koweït au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de l’Émir de l’État du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion du 20ème anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, l’Émir du Koweït exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux au roi, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion dans la santé et le bien-être pour le Souverain, et dans le progrès et la prospérité pour le Royaume du Maroc et le peuple marocain frère, sous la conduite éclairée du roi.

A cette occasion, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah se félicite des réalisations globales et du développement que connait le Royaume du Maroc dans différents domaines sous le règne du Souverain.

L’Emir du Koweït fait également part de “sa grande fierté des relations historiques et distinguées liant l’État du Koweït et le Royaume du Maroc, se réjouissant des liens fraternels qui unissent les deux illustres Famille, les deux pays et les deux peuples frères.

S.L. (avec MAP)