Ce qu’a dit le roi Mohammed VI après l’abdication de l’empereur Akihito

Le roi Mohammed VI a adressé un message d’estime et de considération à l’empereur Akihito du Japon, suite à son abdication du trône en faveur du prince héritier Naruhito.

Dans ce message, le Souverain fait part de ses sincères vœux de santé et de bonheur à l’empereur Akihito du Japon et à l’ensemble de l’auguste famille impériale, exprimant sa grande estime pour l’empereur Akihito dont le règne a été placé sous le signe de la paix, la sécurité, la prospérité économique et le renforcement de la stature régionale et globale du Japon.

Le roi saisit également cette occasion pour exprimer son appréciation des liens étroits de fraternité et d’estime mutuelle unissant les deux familles royales et les deux peuples, ainsi que des relations de coopération constructive et de solidarité agissante entre le Maroc et le Japon.

Le Souverain met en exergue, dans ce cadre, l’atmosphère cordiale ayant caractérisé la visite officielle qu’Il a effectuée au Japon en 2005 et sa rencontre avec l’empereur Akihito, soulignant que cette visite constitue une étape clé du processus de consolidation des relations maroco-japonaises.

S.L. (avec MAP)