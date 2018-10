Ce qu’a dit le roi Mohammed VI à la petite Meriem Amjoun

Dans une déclaration à Le Site info, il a assuré que le Souverain était “très fier” de Meriem. Selon le père, le roi a remercié et félicité Meriem pour son sacre. “Tu as bien représenté le Maroc. On est fier d’une héroïne comme toi. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton avenir”, a dit le Souverain selon Lahcen Amjoun.

