Ce qu’a dit le père de Zefzafi après le verdict en appel

Vendredi soir, la Cour d’appel de Casablanca a confirmé les jugements de première instance prononcés à l’encontre des activistes du Hirak et du journaliste Hamid El Mahdaoui.

Des peines allant de 20 ans de prison ferme à un an de prison avec sursis avaient été prononcées, en juin dernier, à l’encontre des accusés dans les événements d’Al Hoceïma.

Nasser Zefzafi avait été condamné à 20 ans de prison ferme. Les deux compagnons du leader du Hirak du Rif, Nabil Ahamjik et Samir Ighil, avaient également écopé de la même peine.

Après le verdict en appel, le père de Nasser, Ahmed Zefzafi, a indiqué à Le Site Info ne pas avoir été surpris de la décision rendue par la Cour d’appel de la capitale économique.

“Après les verdicts prononcés en première instance, j’ai perdu tout espoir. Mais je garde toujours mon espoir en Dieu”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter que son épouse, malade (atteinte d’un cancer, ndlr), a fini par baisser les bras. “Elle souffre de la perte de son fils et de la maladie qui décime son corps”, a-t-il fait savoir.

Zefzafi père a conclu en affirmant avoir dit à son fils: “N’attendez pas des jugements plus cléments, car tout est déjà décidé”.

Rappelons que les mis en cause étaient poursuivis, chacun en ce qui le concerne, de plusieurs chefs d’inculpation, notamment, ”atteinte à la sécurité intérieure de l’État”, ”tentatives de sabotage, de meurtre et de pillage”, ”réception de fonds, de donations et d’autres moyens matériels destinés à mener et à financer une activité de propagande à même d’attenter à l’unité et la souveraineté du Royaume”.

Ils étaient également accusés “d’ébranler la loyauté des citoyens envers l’État marocain et les institutions nationales”, ”la participation à l’organisation d’une manifestation non autorisée” et ”la tenue de rassemblements publics sans autorisation”.

Pour sa part, le journaliste Hamid El Mahdaoui avait été condamné à trois ans de prison ferme et à verser 3000 dirhams d’amende. Il était poursuivi pour “non-dénonciation de crime portant atteinte à la sûreté de l’Etat”. Ceci, suite à une conversation téléphonique avec un Marocain résidant aux Pays-Bas, au cours de laquelle ce dernier lui a annoncé qu’il allait faire entrer des chars au Maroc.

S.L. et K.Z.