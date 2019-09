Ce qu’a dit l’ambassadrice de France à Rabat après le décès de Chirac (PHOTO)

L’ancien président français Jacques Chirac est décédé, jeudi à Paris, à l’âge de 86 ans. “Le président Jacques Chirac s’est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement”, a déclaré Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac, la fille cadette de l’ancien président.

Hospitalisé en 2016 pour une pneumonie, ses apparitions publiques se faisaient de plus en plus rares. Depuis, il passait la plus grande partie de son temps chez lui.

L’ambassadrice de France à Rabat Hélène Le Gal a réagi au décès de l’ancien président français, exprimant son chagrin suite à cette perte.

« Le Président Jacques Chirac restera dans nos mémoires comme un homme de paix et de dialogue, d’une lucidité historique aigüe. Ici au Maroc, qu’il aimait tant, il laisse beaucoup d’amis», peut-on lire sur la page officielle de l’ambassade de France sur Facebook.

Chef de l’Etat, Premier ministre, ministre, maire de Paris, Jacques Chirac, pour rappel, a occupé les plus hautes fonctions de la République française au cours d’une carrière politique exceptionnelle de plus de quarante ans.

Il a notamment été Premier ministre de 1974 à 1976 puis de 1986 à 1988 et il a également été maire de Paris de 1989 à 1995.

Les Français se rappelleront de lui comme l’un des Présidents les plus emblématiques de la Ve République, poste qu’il a occupé de 1995 à 2007.

S.L.