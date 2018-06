Ce qu’a dit Hervé Renard après Maroc-Portugal (VIDEO)

Coupe du monde 2018 – Les Lions de l’Atlas ont livré un grand match face au Portugal. Mais il a manqué de la réussite et un peu de chance, notamment du côté de l’arbitrage. Compte rendu.

Hervé Renard a défendu ses joueurs en conférence de presse et a remis en question la validité du but du Portugal. Morceaux choisis:

“Je ne suis pas déçu de notre performance et je ne suis pas déçu des mes joueurs. Je suis fier de ce pays. Je suis fier du staff. J’ai de la chance d’avoir des combattants. On a montré qu’on était une équipe qui jouait au football. Il faudrait regarder le corner lorsque le Portugal marque. Regardez bien le numéro 3. Faites votre analyse et écrivez la vérité. Le football, c’est ceux qui savent être efficaces dans la surface qui font la différence. Le public a été formidable, on avait l’impression qu’on jouait à Casablanca. J’espère qu’on fera la même prestation contre l’Espagne”.

S.L.