Ce qu’a dit Hamid El Mahdaoui après sa sortie de prison (PHOTOS)

Hamid El Mahdaoui a quitté la prison de Tiflet 2 dans les premières heures de ce lundi après y avoir purgé sa peine.

A sa sortie, le journaliste a été accueilli par son épouse Bouchra, ses enfants Youssef et Soulafa, et plusieurs militants et journalistes. «Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu durant cette terrible épreuve, mes parents, ma femme, mes enfants et mes frères en particulier. Je ne défie personne et je n’ai toujours cherché que l’intérêt de mon pays», a indiqué El Mahdaoui à Le Site info.

Le journaliste a également souligné qu’il n’a jamais cherché le buzz, précisant qu’il a vécu, en prison, certaines choses qu’il a préférées ne pas partager sur les réseaux sociaux. «Je n’ai jamais été vaniteux. Je ne suis qu’un petit être humain qui aime son pays. Merci au peuple marocain pour son soutien», a-t-il ajouté.

De son côté, Bouchra, l’épouse du journaliste, a exprimé son bonheur après la libération de son mari. «Ce moment m’a fait oublier toute la souffrance de ces trois dernières années. Merci à tous ceux qui ont toujours été à nos côtés», a-t-elle confié.

Le journaliste Hamid El Mahdaoui avait été condamné à 3 ans de prison ferme, assortis d’une amende de 30 000 DH. Il a été accusé pour “non-dénonciation d’un crime portant atteinte à la sûreté de l’Etat”, dans le cadre des évènements du Hirak du Rif.

N.M.