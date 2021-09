Ce qu’a dit Hamid Chabat après sa défaite à Fès (VIDEO)

Le candidat du Rassemblement national des indépendants, Abdeslam El Bakkli, a remporté, lundi, la présidence du Conseil communal de Fès, après avoir battu Hamid Chabat, le candidat du parti des Forces démocratiques.

Chabat a commenté sa défaite au micro de Le Site info, à l’issue de la session réservée à l’élection du président et des membres du bureau. L’ancien maire de Fès a fortement critiqué la « mauvaise gestion » de cette séance, exprimant son étonnement quant au fait que les candidats n’aient pas eu la parole pour présenter leur programme.

Notons que Abdeslam Bekkali a été porté à la mairie de la capitale spirituelle par 60 voix sur un total de 91.

La nouvelle équipe s’attèlera dès la prise de ses fonctions à la relance des secteurs névralgiques de la ville, notamment l’artisanat et le tourisme, la promotion de l’emploi et de l’attractivité économique de la cité et le renforcement des infrastructures, a-t-il souligné dans une déclaration à la presse.

« Nous resterons constamment à l’écoute des aspirations de la population qui nous a confié les commandes de la ville », a-t-il assuré.

Le RNI, le Front des Forces Démocratiques (FFD), le Parti de l’Istiqlal (PI) et le Parti Authenticité et Modernité (PAM) sont arrivés en tête aux élections communales à Fès, au titre du triple scrutin du 8 septembre.

Le RNI a obtenu 17 sièges sur les 91 que compte la Commune urbaine de Fès, suivi du FFD et du PI (13 sièges chacun) et du PAM (12). Le PJD s’est classé cinquième avec 10 sièges, talonné par l’Union Socialiste des Forces Populaires-USFP (9), le Parti du Progrès et du Socialisme-PPS (5), du Mouvement Populaire-MP (4), de l’Alliance de la Fédération de Gauche-AFG, du Mouvement Démocratique et Social-MDS et du Parti Socialiste Unifié-PSU (2 chacun). L’Union Constitutionnelle-UC et Parti de l’Équité-PE ont réussi à glaner 1 siège chacun.

M.S.