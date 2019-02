Ce qu’a dit Chef Moha après avoir rencontré Harry et Meghan 

Le Prince Harry d’Angleterre et son épouse Meghan Markle ont assisté ce lundi 25 février dans la Villa des Ambassadeurs à Rabat, à une démonstration de la gastronomie marocaine traditionnelle en présence d’enfants défavorisés et aux besoins spécifiques, membres de trois associations. Accueillis par le propriétaire de la maison d’hôtes, Jaouad Dich et son épouse, le Duc et la Duchesse de Sussex ont été conviés à la traditionnelle cérémonie d’offrande de lait et de dattes, avant de suivre avec enthousiasme le Chef Moha dans l’exploration des différents mets mis en valeur sur les nombreux stands aménagés à l’occasion.

Le Duc et la Duchesse, qui n’ont pas résisté à la dégustation des plats exposés, parmi lesquels des briouates, des pastillas, de la harira et des baghrir, ont pris le temps d’échanger avec les enfants qui ont contribué à la préparation de ces repas et qui ont tenu à faire part au couple princier de leurs expériences et préférences culinaires.

Au terme de cette présentation, le Chef Moha a offert au Prince Harry et à son épouse des tabliers de cuisine personnalisés, ainsi qu’une copie dédicacée de son livre de recettes et a reçu, en échange, un livre de cuisine.

Dans une déclaration à la MAP, le Chef Moha s’est dit “fier de la visite du couple princier”, d’autant plus que “ce sont de grands amateurs de la cuisine marocaine”, ajoutant qu’ils pourront, de ce fait, goûter à ces plats préparés par des enfants de différents âges et catégories sociales rassemblés, aujourd’hui, pour une seule et même cause.

Après avoir posé pour une photo de groupe avec le Chef, son équipe et les enfants présents à l’événement, le Prince et la Princesse, qui étaient accompagnés de l’ambassadeur britannique, Thomas Reilly, ont brièvement discuté avec les responsables des associations, des activités auxquelles les enfants à leur charge, dont des orphelins, des trisomiques et des enfants aux besoins spécifiques, aiment prendre part. Il s’agit notamment du Centre Lalla Meryem, de l’association Hadaf et de Dar Al Atfal de Témara. Les enfants de ces trois associations ont remis, en guise de cadeau, un tableau au Duc et à la Duchesse de Sussex. Le Prince Harry et Meghan se sont par la suite rendus aux jardins andalous des Oudayas pour s’informer du travail mené en faveur de l’émancipation des jeunes.

Arrivés samedi à Casablanca pour une visite de trois jours au Maroc, le Prince Harry et son épouse avaient, auparavant, visité les pensionnats de l’Association “Education for All” et le lycée qualifiant “Grand Atlas” dans la région de Marrakech, et se sont informés, lundi à Rabat, du programme d’équithérapie destiné aux enfants et jeunes aux besoins spécifiques, initié par la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

S.L. (avec MAP)