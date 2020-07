Ce qu’a dit Al-Sissi au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République Arabe d’Egypte, Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône.

Dans ce message, le président égyptien exprime ses vœux de santé et de bonheur à Sa Majesté le Roi et de prospérité et de développement au peuple marocain frère, sous la conduite éclairée de SM le Roi.

« A l’occasion de l’anniversaire de la Fête du Trône, j’ai le plaisir d’adresser à Votre Majesté et au peuple frère marocain mes sincères félicitations », a souligné M. Abdel Fattah Al-Sissi, saluant les relations fraternelles et la coopération qui unissent les deux pays frères.

« Je réitère notre aspiration continue à consolider et à faire progresser ces relations dans tous les domaines en vue de réaliser les intérêts mutuels de nos deux peuples frères et de nos nations arabe et islamique », a ajouté le président égyptien.

S.L. (avec MAP)