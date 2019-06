Ce qu’a découvert la police de Tanger dans un appartement

Le corps sans vie d’une femme âgée a été retrouvé dans un appartement, au quartier Souani à Tanger.

Selon une source de Le Site info, les voisins de la défunte ont constaté son absence et ont décidé de lui rendre visite, découvrant ainsi son décès. Et d’ajouter que les causes de la mort n’ont toujours pas été déterminés.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont transféré le corps de la femme à la morgue. En parallèle, une enquête a été ouverte pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.

R.T.