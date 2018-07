Ce qu’a découvert la douane à Meknès

Le mode opératoire utilisé par les infracteurs consistait en la vente en gros de PPD d’origine étrangère de marques non originales après habillage dans des emballages avec étiquettes falsifiées fabriquées localement et comportant les noms de marques de constructeurs de renommée internationale.

