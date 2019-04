Ce dessin a mis les autorités d’Ouazzane en état d’alerte

Un dessin mural fait beaucoup parler de lui à Ouazzane. Dans ce tableau, les problèmes sociaux sont représentés par un enfant en larmes. Cela n’a rien d’étonnant ou d’offensant, mais les autorités de la ville sont en état d’alerte et veulent à tout prix le faire disparaître.

C’est en tout cas ce qu’a indiqué Noureddine Othmane, président du Bureau provincial de la ligue marocaine pour la défense des droits de l’homme, à Le Site Info. Le responsable associatif a en effet fait savoir que le dessin a été réalisé par un peintre issu de la région à l’occasion d’un événement organisé par le mouvement de l’enfance populaire.

Et d’ajouter que les autorités de la ville ont demandé au peintre d’effacer ce dessin, mais il a refusé de le faire. “Ils lui ont alors dit de dessiner un petit drapeau de la Palestine à côté de l’enfant. C’est comme si la tristesse était toujours associée au peuple palestinien et que le Maroc figure parmi les pays les plus heureux du monde”, a-t-il ironisé.

Par ailleurs, Noureddine Othmane s’est interrogé sur les vraies raisons qui ont poussé les autorités à vouloir enlever ce dessin, dénonçant au passage leur négligence envers les enfants et les jeunes qui sont confrontés à plusieurs problèmes.

N.K.