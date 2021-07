Casablanca: Yassine Bounou célèbre le baptême de son fils (VIDEO)

Le gardien du FC Séville, Yassine Bounou, a profité de sa présence au Maroc pour célébrer le baptême de son fils. Le portier des Lions de l’Atlas a tenu une grande cérémonie dans un célèbre restaurant de Ain Diab, à Casablanca.

En plus de la famille et des amis de Bounou, plusieurs stars marocaines ont été invitées, dont les chanteurs Abderrahim Souiri et Hatim Ammor, qui ont animé la cérémonie. Les vidéos de la célébration ont largement été diffusées sur les réseaux sociaux, notamment par les pages spécialisées dans l’info people.

À noter que le portier de 30 ans fait partie des meilleurs de la Liga et d’Europe de par ses performances et statistiques. Il est par ailleurs dans le viseur de plusieurs clubs anglais désireux d’obtenir ses services.

