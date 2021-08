Casablanca: Yair Lapid visite la synagogue Beth-El

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, actuellement en visite au Maroc, a visité ce jeudi la synagogue Beth-El à Casablanca.

Après avoir accompli les prières dans ce temple, le ministre israélien et la délégation officielle l’accompagnant ont élevé des prières au Tout-Puissant pour entourer de Sa sainte miséricorde feu Hassan II et feu Mohammed V et de les accueillir dans Son vaste Paradis.

Des prières ont été également élevées pour bénir les actions de SM le Roi, Amir Al-Mouminine, et préserver le Souverain et l’ensemble des membres de l’illustre Famille royale.

Beth-El, lieu de culte juif le plus connu de la ville, est la plus grande synagogue de la métropole, qui abrite les événements et les célébrations de la communauté judéo-marocaine.

Située près du boulevard d’Anfa, à proximité de la commune de Sidi Belyout, la synagogue Beth-El constitue un lieu emblématique de la communauté juive marocaine.

M. Lapid est actuellement en visite au Maroc à la tête d’une délégation comprenant notamment le ministre du Travail, Meir Cohen et le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset (parlement israélien), Ram Ben Barak.

N.K.