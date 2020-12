Casablanca: voici les quartiers concernés par les coupures d’eau

Certains quartiers de Casablanca connaîtront, à partir de ce jeudi, des perturbations et des coupures d’au potable.

«Dans le cadre des travaux d’infrastructures des lignes T3 et T4 du tramway, les réseaux souterrains d’eau au niveau de l’intersection du boulevard Mohammed VI et de l’avenue Annakhil seront déviés dans la soirée du jeudi 10 décembre. L’opération aura lieu ce jeudi à partir de 19h et se poursuivra jusqu’à vendredi à 11h», peut-on lire sur la page officielle de l’arrondissement Maârif.

Et d’ajouter : «Ces travaux causeront des perturbations et des coupures d’eau à Californie, Inara, hay Chrifa, hay Al Baraka et Addohr, dans l’arrondissement de Ain Chok. Ces perturbations concerneront également hay Nassim, la zone industrielle de Lissasfa et le lotissement Al Batoul, à Hay Hassani».

N.M.