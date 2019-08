Casablanca: voici la date d’ouverture de la nouvelle décharge

Mohamed Haddadi a balayé d’un revers de main les rumeurs selon lesquelles les travaux de construction de la nouvelle décharge de Casablanca accusent du retard.

Dans une déclaration à Le Site info, le troisième vice-président du Conseil de la métropole, chargé de la propreté, a tenu à rassurer les Casablancais, annonçant que la nouvelle décharge sera prête dans le délai préalablement fixé, soit fin septembre 2019.

«La décharge de Médiouna sera définitivement fermée à partir d’octobre prochain et sera remplacée par la nouvelle qui est en train d’être finalisée», a souligné Haddadi.

Rappelons que plusieurs associations de la société civile avaient sonné l’alarme concernant la technique d’incinération des déchets envisagée par le Conseil de Casablanca. Cette technique décriée par lesdites associations serait adoptée à la nouvelle décharge d’Al Majjatia Ouled Taleb. Laquelle incinération des déchets libérerait des produits cancérigènes dangereux pour la santé des citoyens.

Les principales associations qui étaient montées au créneau sont: l’Alliance pour la valorisation des déchets; l’Association des professeurs de SVT (sciences de le vie et de la terre); l’Observatoire de la protection de l’environnement et des monuments historiques et l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable.

Les associations précitées, ainsi que d’autres instances de la société civile, tout en s’insurgeant contre la technique que veut adopter le Conseil de ville, proposent une technique plus appropriée pour la valorisation des déchets (à hauteur de 85%) de la nouvelle décharge qui remplacera celle saturée et vétuste de Médiouna.

Il s’agit de la valorisation thermique qui est, d’après les experts, l’alternative la plus plus efficace, permettant de surcroît d’alimenter des réseaux de chauffage et de produire de l’électricité.

