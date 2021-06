Casablanca: voici la date de réouverture de la gare Oulad Ziane

Fermée aux voyageurs depuis plus d’un an pour cause du covid-19, la gare routière Oulad Ziane rouvrira ses portes la semaine prochaine, selon des professionnels du transport.

Une source professionnelle a indiqué à Le Site info que la réouverture de la gare routière dépend de la fin des travaux., ajoutant que le gouverneur de la préfecture d’El Fida Mers Sultan El Fida a promis aux professionnels du secteur que la réouverture aura lieu dans les prochains jours.

Le gouverneur a par ailleurs appelé les professionnels à respecter les mesures de prévention sanitaire, afin d’endiguer le risque de propagation du coronavirus parmi les voyageurs.

Les professionnels du transport ont fait part de leur soulagement suite à cette décision, qui coïncide avec la période de l’Aïd Al Adha.

