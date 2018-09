Casablanca: voici à quoi ressemble le Zoo d’Ain Sebaâ (photos)

En parallèle, d’autres projets de réaménagement sont en cours à Casablanca, notamment la corniche de la Mosquée Hassan II et la corniche Ain Diab ainsi que le parc Yasmina et celui de la Ligue arabe.

Ce projet a été réalisé grâce à la contribution du ministère de l’Intérieur (la direction générale des collectivités locales) avec une enveloppe de 130 millions de dirhams et la Commune de Casablanca à hauteur de 80 millions, et la région Casablanca-Settat avec 40millions de dirhams.

Le projet est composé de trois zones géographiques représentant l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, 45 genres d’animaux, une ferme pédagogique, deux grands espaces de promenade, un restaurant, un magasin et deux kiosques.