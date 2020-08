Casablanca: Villa des Lilas Anfa, une clinique pour la prise en charge des maladies mentales et des addictions (VIDEO)

Après l’ouverture en février 2011 de la Clinique Villa des Lilas-Oasis, 1ère Clinique spécialisée dans le soin des troubles mentaux et des addictions au Maroc et en Afrique, répondant aux normes internationales les plus exigeantes, le prestigieux quartier du Complexe aéroportuaire Casa-Anfa accueille la 2ème Clinique Villa des Lilas à Casablanca, La clinique Villa des Lilas-Anfa.

Située dans un bâtiment alliant innovations technologiques, sécurité, ergonomie et cadre de vie agréable, la Villa des Lilas-Anfa dispose de 8 unités d’hospitalisation psychiatrique à temps plein, une unité de soins intensifs, une unité d’accueil des urgences psychiatriques et des consultations psychiatriques externes, et pour la 1ère fois au Maroc en institution privée,3 unités hyper-spécialisées :

-Une unité de prise en charge des troubles mentaux des personnes âgées (psycho-gériatrie)

-Une unité de prise en charge des addictions (addictologie)

-Une unité de réhabilitation psycho-sociale occupant la totalité du 6ème étage (Hôpital de jour)

« Avec la Clinique Villa des Lilas Anfa, nous avons voulu créer un espace médicalisé hissant très haut tout ce qui a fait le succès de la première Clinique Villa des Lilas de l’Oasis, à savoir une psychiatrie d’excellence qui repose sur la rigueur diagnostique, la qualité des soins et l’humanisation de la relation », nous explique Dr Hachem Tyal, Psychiatre et Fondateur des deux cliniques Villa des Lilas ».

D’une conception architecturale originale, la nouvelle Clinique Villa des Lilas-Anfa est établie sur 6 étages et offre 73 chambres individuelles d’hospitalisation de haut standing. L’habillage externe apporte quant à lui une belle luminosité et une bio-climatisation, en plus de sa grande esthétique.

Le bâtiment offre, en plus des espaces d’hospitalisation, de ceux dédiés aux activités, et d’un parking de 1200 M2 de nombreux espaces à ciel ouvert, espaces indispensables pour les soins en santé mentale :

-Un espace vert extérieur de 2200 m2,

-Une terrasse végétalisée au 6ème étage de 400 m2

-Une cour intérieure au Rez-de-chausée, de 300 m2, donnant sur l’imposant puit de lumière central,

La nouvelle Clinique Villa des Lilas-Anfa est installée dans un quartier historique de Casablanca, le complexe aéroportuaire Casa-Anfa qui est devenu depuis 2006 un quartier résidentiel des plus calmes et des plus modernes de Casablanca abritant, entre autres, Casablanca Finance City.

Elle est située à proximité immédiate du terrain du Raja Club Athletic, de l’École Française Internationale et du CAF (Club Alpin Français).

Pour tout complément d’information : site web : www.villadeslilas.ma Tel : 05 22 77 41 70