Casablanca: vers la délocalisation des marchés de gros

Le Conseil de Casablanca s’apprête à procéder à la délocalisation, extra-muros, de quatre grands marchés de gros de la capitale économique.

Il s’agit, en l’occurrence, du marché de gros des fruits et légumes du quartier Moulay Rachid, du marché de gros de poisson, de Lahraouyine, du marché de gros des œufs, quartier la Gironde, ainsi que du marché de gros de la volaille, à Hay Mohammadi.

Lors de la tenue de la session ordinaire du Conseil de la ville, la maire RNIste de Casablanca, Nabila Rmili, a fortement insisté sur la nécessité de délocaliser extra- muros les quatre marchés précitées. A rappeler que ce sujet de délocalisation constitue l’un des dossiers importants sur lesquels planche le Conseil de Casablanca, dans le but de contribuer à la décongestion de plus en plus croissante que connaît la capitale économique.

De même qu’il est prévu que les quatre marchés de gros soient délocalisés à Had Soualem, commune et ville à environ 36 kilomètres de Casablanca, en vue de leur nouvelle implantation dans le même endroit.

L.A.