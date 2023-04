Casablanca: vers la délocalisation de la gare Oulad Ziane  

La commune de Casablanca mène une course contre la montre pour délocaliser la gare routière Oulad Ziane. Selon une source sûre de Le Site info, l’arrondissement Al Fidae connait des bouchons énormes et une terrible insécurité à cause des camps de migrants subsahariens aux alentours de la gare.

Les habitants de l’arrondissement avaient d’ailleurs déposé plusieurs plaintes, appelant les autorités à intervenir afin de mettre fin à ce problème.

De son côté, Moulay Ahmed Afilal, le vice-président de la Commune de Casablanca en charge de la propreté de l’eau, a indiqué à Le Site info que deux gares routières seront construites à Bernoussi et à Hay Hassani afin de décongestionner l’arrondissement Al Fidae. Le responsable a également précisé que ces deux projets seront exécutés avant la fin du mandat du conseil actuel.

H.M.