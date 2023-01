Casablanca: vers la création de la police de la propreté

C’est une première au Maroc à mettre en exergue! Et c’est le Conseil communal de Casablanca qui a a pris cette louable initiative, ayant pour objectif de veiller à la propreté de la ville et avertissant les contrevenants qu’ils seront passibles de sanctions, a appris Le Site info de source informée.

A ce propos, l’adjoint à la maire de la capitale économique, chargé du secteur de la propreté, a déclaré à Le Site info que la loi permet à la commune de créer une police de la propreté afin de sanctionner les contrevenants à l’opération de ramassage d’ordures ménagères.

Comme Moulay Ahmed Afilal a aussi affirmé que les grands producteurs seront dans l’obligation de payer des amendes concernant les détritus et déchets qu’ils produisent de par leurs diverses activités.

Et de déplorer qu’il est illogique que les sociétés déléguées, chargées de la collecte des ordures et autres déchets de toutes sortes, ménagers ou industriels, s’occupent d’accomplir convenablement la mission qui est la leur, alors que des citoyens et des institutions se permettent, inciviquement, de joncher avenues et rues de leurs ordures, détritus, résidus et chutes.

Cette création de la police de propreté, une première au Maroc, sera effective dans les prochaines semaines à Casablanca, a tenu à souligner, Moulay Ahmed Afilal.

Pourvu que cette méritoire initiative soit imitée, le plus tôt sera le mieux, par d’autres Conseils communaux des villes du Royaume; en général, et par le conseil de la capitale administrative, surtout au quartier Rabat-Océan , au « quadrilatère des merdudes », comprenant les rues Belgrade, Bamako, Berlin et Ankara!

Larbi Alaoui