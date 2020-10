Casablanca verrouillée après le prolongement du couvre-feu

Face à l’explosion des cas de contamination au coronavirus à Casablanca, les autorités serrent encore un peu plus la vis en déployant des barrages de contrôle dans les entrées et sorties de la ville.

Selon une source informée, le déplacement des citoyens à l’intérieur et l’extérieur de la métropole est strictement contrôlé et seules les personnes munies d’une autorisation spéciale peuvent entrer ou sortir, outre les cas d’urgence et les camions de transport des marchandises. Les patrouilles se sont également intensifiées pour contrôler le port des masques, dans le but d’endiguer la propagation du coronavirus qui a atteint des records dans la capitale économique.

Le Site info a pu voir in situ le déploiement des agents de sécurité pour contrôler le port du masque et le respect de la distanciation physique dans les cafés, restaurants et marchés de la ville.

Depuis le 7 septembre, Casablanca est soumise à de strictes mesures préventives qui englobent l’interdiction des déplacements de ou vers Casablanca, sauf autorisation spéciale, l’instauration d’un couvre-feu entre 22h et 5h du matin et la fermeture des marchés de proximité à 15h, des cafés et commerces à 20h et des restaurants à 21h. En revanche, les établissements scolaires ont été autorisés à rouvrir à partir de lundi 5 octobre.

Il faut rappeler que la métropole caracole depuis quelques mois en tête du nombre de nouveaux cas positifs au coronavirus déclarés chaque jour et représente à elle seule la moitié des chiffres enregistrés dans tout le pays. Hier encore, le ministère annonçait 988 nouveaux cas sur un total national de 2.521.

S.Z.