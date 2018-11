Casablanca va avoir des bus pas comme les autres

Bonne nouvelle pour les Casablancais. Les transports de la métropole seront renforcés par les Bus Rapid Transit (BRT) qui circulent sur des voies réservées, en plus d’être rapides et écologiques.

Selon L’Economiste, la ligne 1, comptant 20 stations sur une longueur de 10 km, liera le quartier Errahma au centre-ville via les boulevards Moulay Touhami et Yacoub Al Mansour. La ligne 2, qui comptera 24 stations sur une longueur de 12 km, connectera les quartiers Salmia à Lissasfa et traversera Al Laymoun, Al Qods, Mohammed VI, Moqdad Lahrizi et Al Joulane.

Le quotidien a précisé que Casa Transports travaille sur les futures lignes de ce bus qui servira plus de 300.000 Casablancais, soulignant que la ligne 1 sera prête fin 2020 et la ligne fin 2021. Et d’ajouter que le projet nécessitera un budget de 1,8 milliards de dirhams.

En parallèle, L’Economiste a affirmé que le BTR offrira des performances similaires à celles du tramway et se démarquera par sa régularité, sa rapidité, son confort et sa disponibilité.

C’est RATP Dev Casablanca, l’actuel exploitant des lignes 1 et 2 du tramway, qui se chargera de la réalisation des BTR, confie le journal, soulignant que ce projet rentre dans le cadre du Plan Stratégique de Développement de Casablanca 2015-2020.

N.M.