Mercredi 27 juin, le cabinet Cotch Associates et SBT | Human(s) Matter accueillaient un public nombreux de DG et de DRH pour une matinée expérientielle exclusive sur le leadership à l’ère des sciences cognitives et du digital.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK